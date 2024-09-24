Амерканська розвідка: Росія намагається вплинути на вибори США, використовуючи ШІ

Росія створює набагато більше контенту за допомогою штучного інтелекту, ніж будь-яка інша держава, щоб вплинути на президентські вибори в США, адже має більше досвіду і "краще розуміє, як працюють вибори" в Штатах.

Про це пише Reuters із посиланням на дані американської розвідки.

Контент, створений Кремлем за допомогою ШІ, "відповідає широким зусиллям Росії підвищити рейтинг Дональда Трампа і дискредитацію Камали Гарріс, у тому числі через «конспірологічні наративи»".

Як приклад співрозмовник видання навів заяву Міністерства юстиції від 9 липня про зрив підтримуваної Москвою операції, яка використовувала розширені ШІ облікові записи соціальних мереж для поширення прокремлівських повідомлень у США та інших країнах.

Крім Росії, широко використовують штучний інтелект Китай та Іран, проте роблять це не задня впливу на американські вибори.

У серпні компанія Meta оприлюднила звіт щодо протидії онлайн-впливу на політичні питання. Згідно із даними, ШІ-кампанія Росії щодо втручання в американські вибори провалювалася.