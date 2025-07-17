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В Іраці внаслідок пожежі у торговому центрі загинули понад 50 осіб

Займання спричинив кондиціонер, що вибухнув. Торговий центр відкрили лише минулого тижня.

55 людей загинули, багато отримали поранення внаслідок пожежі, що охопила торговий центр в іракському місті Кут, пише BBC з посиланням на державні ЗМІ країни.

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Пожежа в торговому центрі, який, як повідомляється, відкрився п'ять днів тому, спалахнула в середу ввечері, її взяли під контроль.

Медичні чиновники, яких цитує інформаційне агентство AFP, повідомили, що внаслідок пожежі загинуло 55 людей, а рятувальники досі шукають зниклих безвісти, є багато неідентифікованих тіл.

Регіональний губернатор Мохаммед аль-Міяхі додав, що проти власника торгового центру подадуть судовий позов.

На відео на новинному каналі INA видно, як полум'я пронизує кілька поверхів багатоповерхової будівлі, поки пожежники намагаються його загасити. На інших відео, що поширюються в соціальних мережах, видно невелику кількість людей на даху під час пожежі, а також обгорілі внутрішні приміщення центру.

Відомо, що на другому поверсі вибухнув кондиціонер, а потім спалахнула пожежа. Розслідування причин пожежі триває, попередні результати очікуються протягом двох днів, сказав аль-Міяхі.

Фото: BBC
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