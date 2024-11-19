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Ліга націй. Албанія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 19 листопада, збірна України зіграє у шостому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Ліга націй. Албанія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Володимир Бражко під час першого матчу проти Албанії в Лізі націй
Фото: EPA/UPG

21:20. До старту поєдинку залишилося 25 хвилин. Удачі, хлопці!

21:05. Паралельно з нашим матчем Чехія гратиме проти Грузії! У випадку перемоги перших, або нічиєї, Україна може кваліфікуватися до дивізіону А, якщо здобуде перемогу у своєму поєдинку. Ми повідомлятимемо вам про голи у матчі наших конкурентів. 

21:00. Тепер до справді важливих новин! 19 листопада – це тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші футболісти теж пам'ятають про це. Вічна слава воїнам, вічна пам'ять загиблим.

Роздягальня збірної України з футболу
Фото: Пресслужба УАФ
Роздягальня збірної України з футболу

20:55. УВАГА, УВАГА, УВАГА! Наші прибули на стадіон. Гляньте, які круті!

20:50: Стартовий склад Албанії на гру: Стракоша – Балью, Ісмаїлі, Аєті, Мітай – Асллані, Рамадані, Лачі – Асані, Даку, Мучі.

20:40. Історична довідка. Україна і Албанія грали між собою 7 разів. У шести поєдинках перемогу святкували «синьо-жовті», одного разу – албанці. Ще один поєдинок завершився внічию. Перед шостим туром групового етапу Ліги націй Україна перебуває на останній сходинці групи 1 (В), маючи в активі 5 очок після 5 матчів. Албанці йдуть третіми – 7 пунктів. 

Турнірне становище у групі 1 (В) після п'яти турів Ліги націй УЄФА
Фото: УЄФА
Турнірне становище у групі 1 (В) після п'яти турів Ліги націй УЄФА

20:35. Сьогодні наші козаки зіграють проти Албанії у Тирані на стадіоні "Air Albania Stadium". Гляньте на поляну! На наш погляд, можна грати і перемагати.

Cтадіон &quot;Air Albania Stadium&quot; у Тирані, Албанія
Фото: Дан Балашов/УАФ
Cтадіон "Air Albania Stadium" у Тирані, Албанія

20:30. Сьогодні без Довбика і Шапаренка у старті! До вашої уваги одинадцятка України на гру: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Калюжний, Судаков, Зінченко – Мудрик, Яремчук, Гуцуляк.

20:15. Розпочнемо з головного: наші – у жовтому! Албанці, за нашими джерелами:), сьогодні гратимуть у червоному комплекті форми. 

Форма збірної України на поєдинок проти Албанії
Фото: Пресслужба УАФ
Форма збірної України на поєдинок проти Албанії

Форма Албанії на матч проти України в Лізі націй
Фото: Пресслужба УАФ
Форма Албанії на матч проти України в Лізі націй

20:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за цікавими моментами матчу, який визначить загальний вектор розвитку українського футболу. Якщо виграємо, то можемо зачепитися за дивізіон А, якщо програємо – опустимося до дивізіону С. Про те, чому збірна України поступово рухається до поєдинків із Сан-Марино, читайте в нашому анонсі сьогоднішнього поєдинку.

19 листопада 2024 року. Прага. "Air Albania Stadium". Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +11С.

Ласкаво просимо на матч шостого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною й Албанією.

Стартові склади:

Албанія: Стракоша, Балью, Ісмаїлі, Аєті, Мітай, Асллані, Рамадані, Лачі, Асані, Даку, Мучі.

Головний тренер – Сільвіньйо (Бразилія).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Калюжний, Судаков, Зінченко, Мудрик, Яремчук, Гуцуляк.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Жуан Піньєйру (Португалія).

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