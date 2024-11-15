Тайсон – Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?

З огляду на те, що бій буде офіційним, можемо констатувати повернення «залізного» на ринг після 19-річної перерви. Яким був світ тоді, під час заходу кар’єри Майка Тайсона, – на Lb.ua.

По-друге, спортивна комісія Техасу визнала бій офіційним, тому його результат зарахують у заліки обох боксерів. У бою дозволені нокаути, а у випадку завершення 8 раундів переможця визначать судді. Гонорар Тайсона складає 20 мільйонів доларів. Джейк Пол отримає вдвічі більше.

По-перше, на ринг повертається один з кращих боксерів в історії, 58-річний «залізний Майк», який протистоятиме 28-річному бійцю. З огляду на різницю у віці зустріч пройде за особливими правилами: 8 раундів по 2 хвилини. Ба більше, бійці боксуватимуть у спеціальних рукавичках, більших, ніж зазвичай використовують у професійному боксі (14 унцій проти 10 – у професіоналів).

Зранку 16 листопада в Арлінгтоні, США, всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон проведе бій проти американського блогера Джейка Пола. Цей поєдинок буде особливим одразу з декількох причин.

Світ спорту: Кличко-старший завершив кар’єру, а Мессі забив дебютний гол

У 2005 році паралельно з лебединою піснею Майка Тайсона, який поступився технічним нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду, відбулося чимало визначних спортивних подій, зокрема – у боксі. Тоді Віталій Кличко, чемпіон світу за версією WBC, готувався до бою проти американця Хасима Рахмана. Поєдинок переносили чотири рази через травму українця. У підсумку він так і не зміг відновитися, тому був змушений завершити професійну кар’єру. Так, згодом Віталій повернувся, однак тоді, у 2005-му, здавалося, що Україна назавжди втратила одного з кращих боксерів світу. Та за три роки він встиг відновитися, знову покінчити з боксом та побудувати політичну кар’єру. Зараз Віталій Кличко працює очільником Києва.

Фото: EPA/UPG Віталій Кличко (ліворуч) та Майк Тайсон під час візиту американця до Києва, 2005 рік.

У 2005-му до столиці повернувся Сергій Ребров, нинішній головний тренер збірної України з футболу. Тоді ексфутболіст киян став вільним агентом та приїхав до Києва, щоб підписати контракт з київським «Динамо». У підсумку «другий прихід» Реброва завершився після трьох років у столичному клубі.

У Барселоні тим часом свій перший професійний контракт підписав перспективний аргентинський футболіст Ліонель Мессі. Молодий вінгер одразу потоваришував із тогочасною зіркою каталонців Роналдіньйо який асистував аргентинцю у моменті з першим голом. 1 травня 2005 року Мессі опинився на ударній позиції у поєдинку проти «Альбасете», отримав м’яч від бразильця і «черпачком» відкрив лік своїх голів. До речі, у 2005-му «Золотий м’яч» отримав саме Роналдіньйо. Мессі ж поступово почав підніматися на футбольний Олімп, протримавшись там 19 років.

Фото: EPA/UPG Гравці "Барселони" святкують гол Ліонеля Мессі у ворота "Альбасете", 2005 рік

У Формулі-1 семиразовий чемпіон світу, німецький пілот Міхаель Шумахер проводив свій передостанній професійний сезон. За підсумками 19 заїздів Гран-прі він фінішував третім, пропустивши вперед фіна Кімі Райкконена та іспанця Фернандо Алонсо. Уже за рік рекордсмен найпопулярніших автоперегонів світу завершив професійну кар’єру. Доля людини, з якою у дітей того часу асоціювалося вправне керування автомобілем, склалася трагічно. У 2013 році він упав під час катання на лижах, зазнавши важкої черепно-мозкової травми. Тривалий час пілот перебував у комі. Зараз перевірених деталей про стан здоров’я німця немає. Відомо, що його перевезли додому, де він продовжує відновлюватися після травми.

Фото: EPA/UPG Німецький пілот Ferrari Міхаель Шумахер під час тренування, 2005 рік

2005-й був роком домінування ще одного генія. Швейцарець Роджер Федерер виграв у фіналі одиночного розряду Вімблдону. Тенісист здобув третю перемогу поспіль у цьому турнірі, затвердивши свій статус короля трав’яного покриття. Попереду у Федерера буде ще багато перемог. Професійну кар’єру «самотній Роджер» завершить у 2022 році.

Фото: EPA/UPG Роджер Федерер святкує перемогу на Вімблдоні, 2005 рік

Україна: президент Ющенко, Євробачення, гроші на дитину

В Україні 2005 рік став початком нового вектора руху нашої країни. Після перемоги Помаранчевої революції президентом став Віктор Ющенко. Юлія Тимошенко натомість стала першою в історії України жінкою прем’єр-міністром.

Фото: EPA/UPG Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко, 2004 рік

У Києві тим часом готувалися до проведення Євробачення. Руслана, перемігши у пісенному конкурсі у 2004-му, «привезла» музичне Євро в Україну. Від нашої країни виступав гурт «Ґринджоли» з піснею «Разом нас багато». До слова, вибір конкурсанту від України й досі породжує дискусії, однак ніхто не заперечує, що гурт увійшов в історію як перший український представник на домашньому Євробаченні.

Фото: EPA/UPG Гурт "Ґринджоли" представляє Україну на Євробаченні, 2005 рік

2005 рік також став роком рішення, направленого на збільшення народжуваності в Україні. Матерям новонароджених почали виплачувати по 8 з половиною тисяч гривень. Цікаво, що подібна виплата на той час була однією з найбільших у Європі.

Ще однією важливою сторінкою в історії України 2005 року став газовий конфлікт з Росією. Країна-агресор тоді вдалася до політичного й економічного тиску у зв’язку з перемогою в Україні проєвропейських сил. Пік напруги відбувся уже першого дня нового року, коли росіяни зупинили постачання газу в Україну. Президентом РФ тоді, очевидно, був Путін. До початку війни залишалося 8 років.

Чинний Президент України Володимир Зеленський натомість у 2005 році разом з командою запустив нове шоу на телеканалі Інтер – «Вечірній квартал». Воно фактично одразу почало здобувати популярність, випередивши у жанрі комедійної сатири такі проєкти як КВК і «Comedy Club».

Фото: dpchas Шоу "Вечірній квартал"

Світові катаклізми й перший термін Ангели Меркель

2005 рік став роком стихійного лиха. 29 серпня Новий Орлеан постраждав від найбільш руйнівного урагану в історії США – «Катріна». Внаслідок смертоносного катаклізму загинуло 1836 осіб, а загальні збитки, заподіяні ураганом, становили 108 мільярдів доларів.

Фото: EPA/UPG Наслідки урагана "Катріна", 2005 рік

Поряд з тим на політичній сцені Німеччини зійшла нова зірка – Ангела Меркель. 22 листопада її обрали федеральним канцлером Німеччини. Свої повноваження політикиня склала аж у 2021 році.

Фото: EPA/UPG Німкеня Ангела Меркель під час новорічної промови, 2005 рік

І найважливіше. В Україні не було війни, хоча росіяни вже тоді до неї готувалися, поки Україна знищувала протипіхотні міни згідно з Оттавською конвенцією, ратифікованою 18 травня 2005 року.

Повернення Тайсона

19 років по тому легендарний Майк Тайсон, який упродовж професійної кар’єри провів 56 боїв, вигравши у 50 (44 достроково) з них, повертається на ринг, щоб провести «професійний» поєдинок проти американського боксера-блогера Джейка Пола. У своєму активі останній має 5 перемог проти вікових колишніх бійців.

Фото: EPA/UPG Майк Тайсон (ліворуч) і Джейк Пол перед поєдинком

Бій Майк Тайсон – Джейк Пол розпочнеться не раніше 5-ї ранку 16 листопада за Києвом. Трансляція поєдинку відбудеться на Netflix.