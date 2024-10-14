Ліга націй. Україна – Чехія. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у четвертому турі Ліги націй.

Микола Шапаренко у матчі проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

21:15. Півгодини до гри! Максимальна готовність!

21:05. Ми одні кайфуємо від фоток роздягальні збірної України?!

21:03. Ще трішки цифр. Чехія – 46-та у рейтингу збірних ФІФА, а Україна – 24-та. Команди зустрічалися між собою 6 разів, з яких по два рази перемагали обидві команди, ще 2 поєдинки завершилися внічию.

21:00. Tarczynski Arena – саме на цьому стадіоні Україна сьогодні у статусі номінального господаря зіграє проти Чехії. Гляньте на красунчика!

Фото: Дан Балашов/УАФ Tarczynski Arena, Вроцлав, Польща.

20:55. До речі, наші хлопці сьогодні зранку провітрилися перед грою. Ловіть пару кадрів з ранкового променаду збірної України.

Фото: Дан Балашов/УАФ Олексій Гуцуляк й Артем Довбик.

Фото: Дан Балашов/УАФ Микола Шапаренко й Ілля Забарний.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України з футболу під час прогулянки.

20:50. Одинадцятка команди Чехії: Коварж - Боржіл, Крейчі, Вітік - Провод, Черв, Соучек, Цоуфал - Шульц, Хорн, Черни.

20:45. До вашої уваги склад збірної України на гру проти Чехії: Трубін - Конопля, Таловєров, Забарний, Матвієнко - Степаненко, Судаков, Шапаренко - Гуцуляк, Довбик, Мудрик. Головне питання: "Де Калюжний???"

20:40. Ловіть справді важливу новину і не плутайте!:) Сьогодні наші козаки зіграють у жовтому коплекті форми, а чехи – у червоному.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної України на гру проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної Чехії на гру проти України у Лізі націй УЄФА.

20:35. Розпочнемо одразу з турнірної таблиці нашої групи! На щастя, 11-го жовтня, у п'ятницю, українці здолали грузинів, покращивши своє становище у групі 1 (В). Підопічні Сергія Реброва залишаються на дні квартету з трьома очками в активі. Попереду знаходяться албанці (3 очки), чехи (6) і грузини (6).

Фото: Графіка УЄФА Турнірне становище у групі 1 (В) Ліги націй УЄФА.

20:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за матчем четвертого туру Ліги націй УЄФА між Україною і Чехією! Пропонуємо вам згадати, яким був матч між цими командами у другому турі ЛН.

14 жовтня 2024 року. Вроцлав, Польща. «Tarczynski Arena». Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +8С.

Ласкаво просимо на матч четвертого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Чехією.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Таловєров, Забарний, Матвієнко, Степаненко, Судаков, Шапаренко, Гуцуляк, Довбик, Мудрик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Чехія: Коварж, Боржіл, Крейчі, Вітік, Провод, Черв, Соучек, Цоуфал, Шульц, Хорн, Черни.

Головний тренер – Іван Гашек (Чехія).

Арбітр - Гільєрмо Куадра (Іспанія).