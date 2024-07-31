Олімпіада-2024. День 5. Трансляції (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні Олег Верняєв та Ілля Ковтун змагатимуться в індивідуальному багатоборстві.

Українець Ілля Ковтун під час змагань з командного багатоборства на Олімпійських іграх-2024.

12:50. Ксенія Байло та Софія Лискун посіли сьоме місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, отримавши 285 очок. Золоті медалі у цій дисципліні знову здобула китайська пара стрибунок з Китаю Чень – Цюань, набравши 359.10 очок.

12:35. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли вийти до медального фіналу у парних двійках з академічного веслування. Українці фінішували п'ятими у півфіналі, тому візьмуть участь у запливі за 7-12 місця.

12:20. Ми знаємо, хто є залізною леді на Олімпіаді! Кассандра Богран з Франції виграла золоту медаль з тріатлону! Вона подолала дистанцію за 1:54:55 хв. Другою прибігла Джулі Деррон зі Швейцарії, третьою – британка Бет Поттер.

Фото: EPA/UPG Кассандра Богран з Франції перетинає фінішну пряму під час змагань з триатлону серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на мосту Олександра III у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.

12:05. Упродовж години одразу декілька українців візьмуть участь у кваліфікаційних змаганнях. Олександр Желтяков змагатиметься у плавання на спині (200 метрів), Ігор Хмара і Станіслав Ковальов стартують у півфіналі парних двійок в академічному веслуванні. Очікуйте на новини з Парижу!

12:03. Паралельно розпочався фінал у стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок. Уболіваємо за Софію Лискун і Ксенію Байло!

12:00. Сьогодні зранку кваліфікаційний етап подолав український стрілець Сергій Куліш! Він посів третю сходинку у відборі зі стрільби з гвинтівки з трьох положень на 50 метрів і вийшов до фіналу змагань. Браво, Сергію, нарешті!!! Фінал відбудеться завтра, 1 серпня. Початок – о 10:30 за Києвом.

Вітаємо, друзі! У пʼятий змагальний день Олімпійських ігор відбудуться змагання у 26 видах спорту. Зокрема, Україну представлять гімнасти, стрибуни у воду й інші.