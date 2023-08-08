Українець Брудін оновив світовий рекорд сезону серед юніорів з метання диску

Український спортсмен Михайло Брудін показав найкращий результат сезону у світі з метання диска серед юніорів, повідомляєsportarena.com.

У кваліфікації юніорського чемпіонату Європи в Єрусалимі він оновив рекорд сезону, який сам і встановив раніше.

Європейську першість у своїй віковій категорії 18-річний Брудін розпочав на стадії кваліфікації. Маючи лише одну спробу, він зумів кинути диск на 65,48 метра. Цей показник став найкращим у всьому сезоні. Попередній рекорд встановив сам Брудін у німецькому Мангеймі – тоді він метнув диск на 63,85 метра.

Таким чином Михайло вийшов у фінал змагання. Разом із ним у фінальну стадію ЧЄ пройшов ще один український метальник диску – Олександр Титаренко.