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Звичайної популярності стало замало. Топ-3 українських спортсменів-політиків

Захотіли більшого.

Звичайної популярності стало замало. Топ-3 українських спортсменів-політиків
Фото: Genoa CFC

Життя професійного спортсмена насичене перемогами й поразками. Та найкращі у своїй справі неодмінно здобувають повагу, шану та обожнювання в широких народних масах. Не дивно, що інколи таким майстрам хочеться конвертувати здобутки на спортивних майданчиках у ще більш широке визнання — на політичній арені. Цього разу поговоримо про тих, хто ризикнув своєю репутацією в ім'я успіху в новій справі.

Щоб великий спорт був ближчим, не варто забувати про можливості, які надають сучасні оператори. Платформа вбет завоювала вітчизняних гравців завдяки надійності, системному підходу та вмінні відповідати запитам клієнтів. Тут ваше бажання зануритися в азарт буде задоволене миттєво. 

Олександр Шовковський 

Легендарний голкіпер ідею затягнути його в одну з двох найдавніших професій відкидав до останнього. Всеукраїнська популярність, впізнаваність, високий рівень ораторського мистецтва — Шовковський відповідає усім цим критеріям. Проте за кілька років після закінчення кар'єри професійного футболіста на вмовляння все ж піддався. Й легко подолав політичний бар'єр у депутати Київради. Втім, бурхливе життя у вирі великої політики в Олександра поки не складається. Футбол так само займає в його житті велике місце, й передумов для того, щоб Шовковський відмовився від мети стати успішним тренером, наразі нема.

Андрій Шевченко

Багаторічний одноклубник та товариш Шовковського по київському Динамо шлях з футболу в політику та в зворотньому напрямку вже пройшов. Великі політичні амбіції Шевченка розбилися об брудні реалії політичної кухні нашої держави. Відомий і вкрай сумнівний проєкт однієї ще більш сумнівної дами, яка нині перебуває в бігах, розкрив Шевченку очі на бажання окремих діячів скористатися його іменем та широким гаманцем. Відтоді в колишнього наставника збірної України до вітчизняної політики виробився стійкий імунітет.

Олег Блохін 

Олег Блохін — найвеличніший футболіст на теренах Східної Європи у минулому столітті. Величина фігури легенди київського Динамо настільки значна, що його й сьогодні знають журналісти та багато вболівальників у будь-якій країні світу. Капіталізувати рівень своєї фігури в дивіденди в суспільстві Блохін вирішив через похід у політику. З'ясувалося, що забивати голи й навіть керувати гравцями на тренерській лаві в Блохіна виходить значно краще. Сьогодні Олег Володимирович вже відійшов від справ і футбольних, та все ж ще сподівається попрацювати наставником. А от з політикою покінчено.

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