Звичайної популярності стало замало. Топ-3 українських спортсменів-політиків

Життя професійного спортсмена насичене перемогами й поразками. Та найкращі у своїй справі неодмінно здобувають повагу, шану та обожнювання в широких народних масах. Не дивно, що інколи таким майстрам хочеться конвертувати здобутки на спортивних майданчиках у ще більш широке визнання — на політичній арені. Цього разу поговоримо про тих, хто ризикнув своєю репутацією в ім'я успіху в новій справі.

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Олександр Шовковський

Легендарний голкіпер ідею затягнути його в одну з двох найдавніших професій відкидав до останнього. Всеукраїнська популярність, впізнаваність, високий рівень ораторського мистецтва — Шовковський відповідає усім цим критеріям. Проте за кілька років після закінчення кар'єри професійного футболіста на вмовляння все ж піддався. Й легко подолав політичний бар'єр у депутати Київради. Втім, бурхливе життя у вирі великої політики в Олександра поки не складається. Футбол так само займає в його житті велике місце, й передумов для того, щоб Шовковський відмовився від мети стати успішним тренером, наразі нема.

Андрій Шевченко

Багаторічний одноклубник та товариш Шовковського по київському Динамо шлях з футболу в політику та в зворотньому напрямку вже пройшов. Великі політичні амбіції Шевченка розбилися об брудні реалії політичної кухні нашої держави. Відомий і вкрай сумнівний проєкт однієї ще більш сумнівної дами, яка нині перебуває в бігах, розкрив Шевченку очі на бажання окремих діячів скористатися його іменем та широким гаманцем. Відтоді в колишнього наставника збірної України до вітчизняної політики виробився стійкий імунітет.

Олег Блохін

Олег Блохін — найвеличніший футболіст на теренах Східної Європи у минулому столітті. Величина фігури легенди київського Динамо настільки значна, що його й сьогодні знають журналісти та багато вболівальників у будь-якій країні світу. Капіталізувати рівень своєї фігури в дивіденди в суспільстві Блохін вирішив через похід у політику. З'ясувалося, що забивати голи й навіть керувати гравцями на тренерській лаві в Блохіна виходить значно краще. Сьогодні Олег Володимирович вже відійшов від справ і футбольних, та все ж ще сподівається попрацювати наставником. А от з політикою покінчено.