Усього за один день у Fortnite зібрали $36 млн для України

Компанія-розробник популярної відеоігри Fortnite – Epic Games виконує обіцянку.
Раніше повідомлялося, що отримані гроші від нового сезону гри компанія направить в Україну, біженцям та постраждалим від війни, а також дітям через ЮНІСЕФ, повідомляє sport.ua.
За перший день нового сезону було зібрано 36 млн. доларів.
Together we’ve already raised $36 million USD for humanitarian relief for Ukraine. The funds will go to @UNICEF, @WFP, @Refugees, @DirectRelief. pic.twitter.com/JQESsGxDVt— Fortnite (@FortniteGame) March 21, 2022