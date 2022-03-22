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Усього за один день у Fortnite зібрали $36 млн для України

Компанія Epic Games допомагає постраждалим із України.

Фото: Fortnite

Компанія-розробник популярної відеоігри Fortnite – Epic Games виконує обіцянку.

Раніше повідомлялося, що отримані гроші від нового сезону гри компанія направить в Україну, біженцям та постраждалим від війни, а також дітям через ЮНІСЕФ, повідомляє sport.ua.

За перший день нового сезону було зібрано 36 млн. доларів.

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