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Коронавірус вдарив за найімовірнішими шансами України на медаль Олімпіади-2022

Україна не візьме участі у командному турнірі з лижної акробатики.

Збірна України не виступить у командному турнірі з лижної акробатики на білій Олімпіаді-2022 у Пекіні, повідомляє suspilne.media.

Три члени команди: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад здали позитивні тести на коронавірус.

У строю залишилися лише олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко та Ольга Полюк.

Таким чином, Україна не зібрала заявку для виступу в командному турнірі.

Зазначимо, що командний турнір з лижної акробатики вперше буде проведено у програмі зимових Олімпійських ігор, і збірна України мала непогані шанси на призові місця. Про це говорять результати українців на етапах Кубка світу цього сезону, де наші лижні акробати двічі ставали третіми.

Нагадаємо, коронавірус серйозно скоординував плани нашої жіночої біатлонної команди, через що під питанням залишається участь наших лижниць, що стріляють, в естафеті.

Григорій МухінГригорій Мухін
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