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Ще один український олімпієць склав позитивний тест на COVID-19

Іван Шмуратко пропустить командні змагання з фігурного катання.

Ще один український олімпієць склав позитивний тест на COVID-19
Іван Шмуратко
Фото: xsport.ua

Фігурист Іван Шмуратко став другим українським спортсменом на Олімпіаді у Пекіні, який склав позитивний тест на ковід, повідомляє пресслужба НОК України.

Першими змаганнями за участі наших спортсменів на XXIV зимових Олімпійських іграх буде командний турнір з фігурного катання, що стартує у день відкриття Ігор-2022, 4 лютого.

Україну представлятиме Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.

Через підтверджений позитивний тест у Шмуратка, він не зможе допомогти команді.

Згідно з регламентом проведення змагань допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох. До слова, через позитивні тести у фігуристів в інших збірних, це не поодинокий випадок на Іграх-2022 безпосередньо у цьому виді програми.

"Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань.

Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше", - прокоментував Іван.

Наразі фігурист почувається себе добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Раніше позитивний тест на коронавірус склав капітан біатлонної жіночої команди Олена Білосюк.

Григорій МухінГригорій Мухін
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