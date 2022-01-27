Німеччина розглядає можливість дозволити передачу Україні естонських гаубиць

"Відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці".

Берлін обробляє запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.

Про це заявила посол ФРН у Таллінні Крістіана Хохманн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Берлін нині обробляє цей запит, але, оскільки у нас жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь, він все ще на розгляді, оскільки має пройти кілька інстанцій. І цей процес триває зараз", - сказала Хохманн у середу Естонському телебаченню.

"На жаль, я не можу спекулювати на остаточній відповіді, потрібно дочекатися думок різних інстанцій. Можу сказати, що відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці", - додала вона.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що питання перебуває на узгодженні та підлягає обговоренню з Фінляндією, яка свого часу була власником зброї.

Нагадаємо, раніше Естонія звернулася до Німеччини з запитом про затвердження передачі України 122-мм гаубиць, вироблених у Німецькій Демократичній Республіці. Цей запит досі перебуває "на відомчому узгодженні".

Естонія також надасть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin, таку передачу вже узгодили Сполучені Штати.