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За старт Олімпіади-2022 стає тривожно: у Пекіні зафіксовано 15 нових випадків коронавірусу у пов'язаних із Іграми осіб

До старту форуму залишилася рівно декада.

Фото: beijing2022.cn

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні на офіційному сайті повідомив про нові випадки коронавірусу.

24 січня було виявлено 15 нових заражених.

12 позитивних тестів було здано в аеропорту особами, пов'язаними з Олімпіадою. Ще 3 випадки було виявлено у осіб, які раніше прибули до Пекіна на Ігри-2022 – в одного члена спортивної делегації та двох пов'язаних з Олімпіадою.

Нагадаємо, у день відкриття олімпійського селища були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом в офіційних осіб.

До відкриття Ігор залишилось 10 днів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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