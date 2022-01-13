У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в рамках півфіналу Суперкубку Іспанії пройшло 248-е Ель-Класіко в історії – протистояння "Реалу" та "Барселони".

Матч у додатковий час завершився перемогою "Реалу" – 3:2.

Весь поєдинок каталонці були в ролі наздоганяючих, але так і не наздогнали мадридців.

Рахунок на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда було відкрито на 25-й хвилині. Помилкою Серхіо Бускетса у центральному радіусі поля скористався Карім Бензема, який відправив на рандеву з голкіпером "Барси" Марком-Андре тер Штегеном Вінісіуса Жуніора, і молода зірка "бланкос" свій шанс не прогавив – 1:0.

Зазначимо, що загалом підлеглі Карло Анчелотті до забитого гола домінували на полі. Але після пропущеного голу каталонці ініціативу перехопили, створили кілька небезпечних моментів. Причому, зробили це не у звичній для себе манері – здебільшого це відбувалося після навісів із флангу на стовпа атаки Люка де Йонга.

Після одного з таких кросів від Усмана Дембеле і помилки Едера Мілітао стався курйозний гол у відповідь, автором якого став де Йонг - 1:1.

Старт другої половини зустрічі був за підлеглими Хаві, але до середини тайму "вершковим" вдалося заспокоїти гру і перевести її в звичне для них русло. І на 72-й хвилині їхній головний голеадор Бензема вдруге у матчі вивів "Реал" уперед – 2:1.

Після цього гойдалки поєдинку знову хитнулися в бік каталонців, яким на 84-й хвилині вдалося відновити статус-кво - відзначився Ансу Фаті, що вийшов на заміну - 2:2.

Результат протистояння вирішив гол у екстратаймі Федеріко Вальверде. Футболісти "Реала" вп'ятьох проти трьох вийшли на ворота "Барси" і чітко розіграли чисельну перевагу - 3:2.

Для "Реала" ця перемога стала ювілейною 100-ю над "Барселоною" при 96 поразках і 52 нічиїх, при різниці м'ячів 415-404.

Додамо, що захисник "Барселони" Дані Алвес став найвіковішим футболістом, який будь-коли брав участь в Ель Класіко. У момент матчу йому було 38 років та 251 день. Колишній рекорд належав його одноклубникові голкіперу Хосе Пінто, який у 2014 році зіграв у віці 38 років та 159 днів.

Сьогодні у матчі "Атлетіко" – "Атлетик" визначиться суперник "Реала" по фіналу.

Огляд матчу "Реал" - "Барселона".