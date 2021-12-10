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Прима та Підручний — у топ-20 спринту біатлонного етапу Кубка світу у Хохфільцені

Квартет українського біатлоніста потрапив у переслідування.

Прима та Підручний — у топ-20 спринту біатлонного етапу Кубка світу у Хохфільцені
Дмитро Підручный (ліворуч) і Артем Прима
Фото: Украинский биатлон

В австрійському Хохфільцені чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону.

Гонку на 10 км із двома вогневими рубежами виграв німець Йоханнес Кюн, який допустив один промах на "стійці".

Другим до фінішу прийшов швед Мартін Понсилуома, який припустився одного промаху на "лежці".

Замкнув п'єдестал білорус Антон Смольський, який чисто відстріляв.

Двоє українців зайняли місця у топ-20: Артем Пріма не промахувався і показав 17-й результат, Дмитро Підручний був швидкий не лижні, але допустив два промахи на стрільбищі, що відкинуло його на 18-е місце.

Антон Дудченко посів за підсумками спринту 27-е місце, Артем Тищенко – 48-е. Єдиний українець, який не потрапив до учасників гонки переслідування, — Богдан Цимбал (89-а позиція).

Пасьют відбудеться завтра, 11 грудня. Початок о 12:45 за київським часом.

Сьогодні о 15.00 стартує спринт у жінок.

Спринт, 10 км. Чоловіки.

  1. Йоханнес Кюн (Німеччина, 0+1) +26:05,0
  2. Мартін Понсилуома (Швеція, 1+0) +14,3
  3. Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20,5
  4. Олександр Логінов (Росія, 0+1) +22,0
  5. Тар'єй Бе (Норвегія, 0+1) +23,0
  6. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +23,6

  • 17. Артем Пріма (Україна, 0+0) +54,3
  • 18. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +55,6
  • 27. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:10,1
  • 48. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1:40,0
  • 89. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +2:47,9.
Григорій МухінГригорій Мухін
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