Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
ГоловнаСпорт

"Ліверпуль" встановив рекорд Ліги чемпіонів для англійських клубів

Мерсисайдці здобули чергову перемогу.

&quot;Ліверпуль&quot;
Фото: EPA/UPG
"Ліверпуль"

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Мілан" приймав беззастережного лідера групи В "Ліверпуль".

Для гостей матч не представляв спортивнго інтереса, тому Юрген Клопп зробив ротацію складу.

У свою чергу, господарі боролися як мінімум за путівку до Ліги Європи, а за сприятливого сценарію могли розраховувати і на вихід у плей-оф ЛЧ.

Але, "Ліверпуль" не дозволив Rossoneri здійснити жодного з цих планів, забравши з Сан-Сіро 3 очки – 2:1.

Таким чином "червоні" набрали на груповому етапі максимальну кількість очок, що до них з англійських клубів ще ніхто не робив.

Огляд матчу ""Мілан" - "Ліверпуль".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також