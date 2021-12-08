У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Мілан" приймав беззастережного лідера групи В "Ліверпуль".
Для гостей матч не представляв спортивнго інтереса, тому Юрген Клопп зробив ротацію складу.
У свою чергу, господарі боролися як мінімум за путівку до Ліги Європи, а за сприятливого сценарію могли розраховувати і на вихід у плей-оф ЛЧ.
Але, "Ліверпуль" не дозволив Rossoneri здійснити жодного з цих планів, забравши з Сан-Сіро 3 очки – 2:1.
Таким чином "червоні" набрали на груповому етапі максимальну кількість очок, що до них з англійських клубів ще ніхто не робив.
6 - Liverpool are the first English club ever to win all six of their games in a single UEFA Champions League group stage. Super. pic.twitter.com/S0yPU2pOi4— OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021