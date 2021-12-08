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"Шахтар" на 90+3 хвилині упустив перемогу у своєму заключному матчі єврокампанії цього сезону

"Гірники" знову не змогли переграти "Шериф".

"Шахтар" на 90+3 хвилині упустив перемогу у своєму заключному матчі єврокампанії цього сезону
Фото: ua-football.com

Поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар""Шериф" міг принести "гірникам" лише моральне задоволення, т.к. вони за результатами ще попереднього туру втратили всі шанси на продовження навесні єврокампанії.

Проте, тираспольський клуб не дозволив відбутися сатисфакції. Нагадаємо, підлеглі Роберто Де Дзербі в першому турі програли Шерифу - 0:2.

Матч на "Олімпійському" завершився внічию – 1:1.

"Шахтар" все для себе міг вирішити ще у першому таймі, але реалізація гольових моментів у першій половині зустрічі у господарів була на рівні 25% - із чотирьох шансів "гірників" своїм моментом скористався на 42-й хвилині лише Фернандо – 1:0.

Проте не зумів "Шахтар" завершити провальний для себе груповий етап ЛЧ на мажорній ноті. На 90+3 хвилині Бобан Ніколов, який у гостей вийшов на заміну у другому таймі, зрівняв рахунок – 1:1.

Віцечемпіони України, забивши в шести матчах лише 2 голи та набравши стільки ж очок, безславно завершили свою єврокампанію сезону-2021/22.

Огляд матчу "Шахтар" - "Шериф".

Григорій МухінГригорій Мухін
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