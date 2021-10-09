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Катар став ближче: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022

Була обіграна Фінляндія.

Катар став ближче: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022
Збірна Україна
Фото: УАФ

У Гельсінкі на "Олімпійському" в рамках 6-го туру європейського відбіркового турніру до Чемпіонату світу-2022 відбувся матч між збірними Фінляндії та України.

Перемогу здобули гості - 2:1.

Всі основні події відбулися в першому таймі.

Рахунок відкрив вже на 5-й хвилині Андрій Ярмоленко.

На 30-й хвилині колега Ярмоленко по Англійській прем'єр-лізі форвард "Норвіча" Теему Пуккі рахунок зрівняв.

Однак, рівновага протрималася лише 5 хвилин. Роман Яремчук точним ударом, як виявилося, приніс збірній України першу перемогу у цьому відбірковому циклі.

У ще одному матчі групи D команда Боснії і Герцеговини здобула виїзну перемогу над Казахстаном - 2:0.

Підопічні Олександра Петракова зберегли друге місце, відстаючи від лідерів французів на 4 очки.

Боснійці в двох очках від українців при одній грі в запасі.

12 жовтня у Львові пройде очна дуель збірних України та Боснії і Герцеговини. Саме боснійці вимальовуються основними суперниками українців у боротьбі за друге місце в групі, яке дозволить продовжити боротьбу за поїздку до Катару.

Григорій МухінГригорій Мухін
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