Коли стабільність не ознака майстерності: Україна вчетверте поспіль зіграла внічию матч відбору до ЧС-2022

В Астані проти команди Казахстану збірна України провела матч четвертого туру відбіркового групового турніру Чемпіонату світу-2022.

Як і три попередні поєдинки за участю нашої команди, була зафіксована нічия, на цей раз - 2:2.

Матч починався досить оптимістично для підлеглих Олександра Петракова. Вже на 92-й секунді Роман Яремчук ударом з середньої відстані закинув м'яч за комірець голкіперу Стасу Покатілову - 0:1.

Надалі, наша збірна мала беззаперечну ігрову перевагу, створила масу гольових моментів. У першому таймі дві штанги і одна поперечина врятували казахстанців від пропущених голів.

У другій половині зустрічі два виходи сам на сам з Покатіловим не реалізували Микола Матвієнко та Едуард Соболь. І розплата не змусила себе довго чекати.

Спершу VAR дав шанс українським футболістам схаменутися, не зарахувавши гол Абате Аймбетова. Але цей епізод не привів до тями українську збірну. На 74-й хвилині Руслан Валіуллін увірвався по флангу в штрафний майданчик гостей і вразив ближній верхній кут воріт Андрія Пятова - 1:1. Відзначимо в цьому епізоді неакцентовану гру в обороні Олександра Караваєва.

До честі збірної України, вона не довго горювала, а пішла вперед великими силами, при цьому створюючи небезпечні моменти. І на 90+3 хвилині Данило Сікан в ближньому бою здавалося забив переможний гол - 1:2.

Однак, через 2 хвилини господарі провели як під копірку другу свою гольову атаку. Знову Караваєв дав прийняти м'яч Валіулліну, якому вдався відмінний удар знову в ближній верхній кут воріт - м'яч над вухом у Пятова встромився в сітку - 2:2.

Нічия, яка для України те саме за фіаско.