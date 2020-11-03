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"Шахтар" зазнав принизливої поразки від "Боруссії" в Лізі чемпіонів

"Гірники" покинули першу сходинку в турнірній таблиці.

"Шахтар" зазнав принизливої поразки від "Боруссії" в Лізі чемпіонів
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

У стартовому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві приймав менхенгладбахську "Боруссію" і болюче програв - 0:6.

У першому таймі господарі продемонстрували повну відсутність захисту. Вітер в обороні "Шахтаря" літав буквально всюди. Бразильські хавбеки також ігнорували гру в обороні. В атаці "гірники" також не досягли успіху - лише один момент у Тете, який ліквідував голкіпер гостей Зоммер.

Як підсумок - 0:4 вже до перерви.

Пригніченими виглядали підопічні Луїша Каштру і в другій половині зустрічі.

Зі свого боку гравці "Боруссії" не форсували подій, грали згідно з результатом, але небезпечні моменти біля воріт Анатолія Трубіна виникали регулярно. Два з них призвели до чергового взяття воріт - 0:6.

"Шахтар" провів один з найслабших і безвольних матчів у своїй новітній історії.

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