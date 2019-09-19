В рамках стартового тура группового этапа Лиги Чемпионов на "Парк-де-Пренс" "Пари Сен-Жермен" принимал 13-кратного обладателя Лиги Чемпионов/Кубка европейских чемпионов – "Реал".

Несмотря на то, что команды испытывали кадровый голод – дисквалификации отбывали Неймар, Рамос и Начо, травмированы были Кавани, Дракслер, Мбаппе, Керер, Иско, Модрич и Асенсио – матч получился ярким и завершился безоговорочной победой хозяев 3:0.

Дублем отметился Анхель Ди Мария,

Фото: EPA/UPG Анхель Ди Мария

Фото: EPA/UPG "Аэроплан" Тома Менье

которому подсобил Тома Менье.Стоит отметить, что английский рефери Энтони Тэйлор в спорных эпизодах принял сторону хозяев и отменил два гола гостей.

Добавим, что "Реал" первые за 10 лет не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

В параллельном матче группы А "Брюгге" и "Галатасарай" в Бельгии сыграли унылую ничью 0:0.