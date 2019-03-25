Украина возглавила отборочную группу Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко "с боями" вырвали победу в Люксембурге.

В рамках второго тура квалификационного турнира Евро-2020 сборная Украины встречалась с командой Люксембурга.

Поединок на спортивной арене "Жози Бартель" завершился тяжелейшей победой украинцев 2:1.

Первый тайм выдался крайне непростым для сборной Украины. Моменты, а вернее, полумоменты у ворот соперника давались подопечным Андрея Шевченко необычайно тяжело.

А на 34-й минуте наша команда оказалась в роли отыгрывающей. Венсан Тилль прострелил в штрафную площадь гостей и мяч буквально засосало в ворота Андрея Пятова 1:0.

Сборной Украине удалось довольно быстро восстановить статус-кво. Прошла двухходовка Зинченко - Цыганков и хавбек "Динамо" хладнокровно забил свой дебютный гол за национальную сборную 1:1.

Таким же боевым выдался и второй тайм.

Украинцам удалось поднять темп матча, однако голевых моментов у ворот хозяев от этого больше не стало.

Не считая потенциально опасного стандарта от Евгения Коноплянки, первый момент у ворот сборной Люксембурга во второй половине встречи возник лишь на 68-й минуте, когда удару Жуниора Мораеса не хватило сантиметров.

Заключительные 20 минут поединка прошли в неустанных попытках нашей сборной вырвать столь нужную победу.

До последней минуты встречи сборная Люксембурга выдерживала давление. А на 90+3 минуте хавбек гостей Родригес мастерски срезал мяч в собственные ворота после стандарта в исполнении Руслана Малиновского 1:2.

Сборная Украины возглавила группу В.

Добавим, в параллельном матче сборная Португалии вновь, как и в первом туре, сыграла вничью, на этот раз с командой Сербии 1:1.

Несмотря на поражение от украинцев, команда Люксембурга, благодаря победе в первом туре над литовцами (2:1), осталась в турнирной таблице выше португальцев (2 очка) и сербов (1 очко).