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Росіяни вдарили безпілотником по Харкову

Під ударом опинився Основ'янський район міста.

Росіяни вдарили безпілотником по Харкову
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Окупанти атакували БпЛА Основ’янський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Обставини атаки встановлюють.

Російські війська протягом минулої доби, 19 жовтня, атакували 12 населених пунктів Харківської області. Загинули шестеро людей, ще 21 людина постраждала. Серед загиблих у Новій Водолазі – дівчатка віком 1 та 11 років, серед постраждалих у цьому селищі – семеро дітей. В Ізюмі п’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес, у Чугуєві поранено 59-річну жінку. 

Окупанти застосовували ракети, ударні безпілотники та FPV-дрони. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні й освітні заклади, підприємства, автомобілі, складські приміщення, електромережі та залізничну інфраструктуру. 

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