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Зеленський здійснює сьогодні візит до Великобританії. Лондон прискорить надання частини допомоги Україні

Прем’єр-міністр Енді Бернем доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки для надання невідкладної допомоги найближчими тижнями.

Зеленський здійснює сьогодні візит до Великобританії. Лондон прискорить надання частини допомоги Україні
Енді Бернем та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснює візит до Великої Британії на тлі закликів Лондона до міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії.

У британському уряді зазначили, що Лондон зараз активізує підтримку України. Йдеться про постачання зенітних ракет на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів та підтвердження планів щодо повної заборони надання морських послуг для експорту російського скрапленого природного газу.

Також Британія прискорить постачання легких багатоцільових ракет (LMM), які довели свою надзвичайну ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками, якими росіяни б’ють по українських населених пунктах.

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“Велика Британія вже виділила 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5000 ракет LMM протягом наступних чотирьох років, а також прискорить надання частини (на суму 10 мільйонів фунтів) із оголошеного сьогодні пакету ракет вартістю 45 мільйонів фунтів, щоб задовольнити найнагальніші потреби України в зимовий період”, – йдеться у пресрелізі.

Очільник британського уряду Енді Бернем перед зустріччю зі Зеленським заявив, що непохитна підтримка України Сполученим Королівством має вирішальне значення для забезпечення безпеки тут – у Великій Британії.

“Моє послання до українського народу цілком чітке: ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно, і ми діятимемо рішучіше й оперативніше, підтримуючи вашу мужню боротьбу за мир у Європі”, – заявив Бернем.

Прем’єр-міністр також доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки для надання невідкладної допомоги найближчими тижнями.

Тим часом міністр фінансів Джон Гілі під час зустрічей із представниками МВФ у Бангкоку закликатиме партнерів наслідувати приклад Великої Британії та запровадити аналогічну заборону на імпорт російського СПГ. Раніше, під час Варшавського безпекового форуму, із таким самим закликом до партнерів звернувся британський міністр закордонних справ Ед Мілібенд.

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