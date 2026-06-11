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На Кіровоградщині з'явиться національний природний парк "Чорний ліс"

Його площа становитиме майже 13 тис. га лісових територій регіону.

На Кіровоградщині з'явиться національний природний парк "Чорний ліс"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Державне агентство лісових ресурсів України

На Кіровоградщині з’явиться національний природний парк. Уряд ухвалив рішення надати природоохоронний статус у складі НПП «Чорний Ліс» понад 12,8 тис. га лісових територій регіону.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

До складу парку увійдуть 10,2 тис. га – в межах Чорноліського надлісництва та 2,6 тис. га – в межах Оникіївського надлісництва.

Як повідомили в Мінекономіки, до цього Кіровоградщина залишалася єдиною областю України без національного природного парку, а рівень заповідності тут становив трохи більше 4%. Водночас саме там розташовані Чорноліський та Чутівський ліси, які є одними з найбільших широколистяних масивів на південній межі поширення лісів у Східній Європі, які мають високу природоохоронну цінність.

До складу парку увійдуть земельні ділянки лісового фонду з подальшим їх вилученням із постійного користування ДП «Ліси України». 

"Парк сприятиме збереженню цінних природних комплексів Середнього Придніпров’я, охороні рідкісних видів рослин і тварин, збільшенню площі природно-заповідного фонду та виконанню Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері довкілля" - зазначили в Міноборони.

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