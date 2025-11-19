Сирський: Сили оборони виявляють і знищують противника під час спроб пересування і у місцях скупчення

За чотири доби загальні втрати окупантів на Покровському напрямку склали 487 осіб, 350 — безповоротні.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах на Покровському напрямку.

Про це Головнокомандувач повідомляє у Фейсбук.

"Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — ідеться у повідомленні.

Під час поїздки на Покровський напрямок генерал Сирський провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах.

"Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому", — зазначає Головком.

Основна увага – всебічному забезпеченню угруповання Сил оборони на Покровському напрямку. "Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження".

Також триває робота над забезпеченням сталості логістики та заходидля порушення логістичних шляхів противника.

"Противника виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення. Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється “обмінний фонд” за рахунок полонених російських військових", — каже Сирський.