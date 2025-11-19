База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Сили оборони виявляють і знищують противника під час спроб пересування і у місцях скупчення

За чотири доби загальні втрати окупантів на Покровському напрямку склали 487 осіб, 350 — безповоротні.

Сирський: Сили оборони виявляють і знищують противника під час спроб пересування і у місцях скупчення
Олександр Сирський із командним складом органів військового управління
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу нараду  з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах на Покровському напрямку.

Про це Головнокомандувач повідомляє у Фейсбук.

"Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — ідеться у повідомленні. 

Під час поїздки на Покровський напрямок генерал Сирський провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах.

"Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому", — зазначає Головком.

Основна увага – всебічному забезпеченню угруповання Сил оборони на Покровському напрямку. "Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження".

Також триває робота над забезпеченням сталості логістики та заходидля порушення логістичних шляхів противника.

"Противника виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення.  Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється “обмінний фонд” за рахунок полонених російських військових", — каже Сирський.

  • З початку доби на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине. Сили оборони стримують натиск та відбили 48 атак противника.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies