ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на фронті відбулося 140 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку

Понад 20 боїв досі тривають.

Генштаб: на фронті відбулося 140 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби 19 листопада на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Голубівка, Бобилівка, Товстодубове, Миколаївка, Нововасилівка, Кучерівка, Бруски, Рудак, Заріччя Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав два авіаційні удари, скинув шість керованих авіабомб, а також здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка та у напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямку Шийківки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Синьківки. Шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Сили оборони відбили сім ворожих атак на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник проводив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка. Наші захисники успішно зупинили сім ворожих атак, ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 штурмових дій у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине. Сили оборони стримують натиск та відбили 48 атак противника.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське. Сили оборони відбили десять ворожих штурмів, ще одне бойове зіткнення досі триває. Авіаційного удару зазнав населений пункт Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили чотири ворожі атаки в районі Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На решті напрямків — без змін.
