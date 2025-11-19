​ЄС планує включити Україну до «військового Шенгену»

Євросоюз має намір поширити на Україну свої проєкти «військового Шенгену» і загальноєвропейського простору військової мобільності, які мають на меті значно пришвидшити переміщення військ і техніки по Європі.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, пише «Європейська правда».

Каллас наголосила, що Євросоюз планує розширити коридори військової мобільності на Україну, і це дозволить надавати підтримку швидше у разі потреби. Вона підкреслила, що наша держава має стати частиною загальноєвропейського простору військової мобільності.

У проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність Україну згадують кілька разів. Документ передали Раді ЄС та Європарламенту 17 листопада для ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

У проєкті наголосили, що застосування положень Регламенту у країнах-кандидатах на вступ — насамперед в Україні та Молдові — є «життєво важливим для інтересів безпеки ЄС». Регламент враховує рівень узгодженості зовнішньої та безпекової політики цих держав із позицією Євросоюзу.

Документ передбачає низку переваг для України:

удосконалення інфраструктури подвійного призначення,

уніфікацію правил перевезення військової техніки,

спрощення процедур перетину кордону для військових вантажів на всій території ЄС.

Автори наголошують, що такі заходи сприятимуть швидшому руху військової допомоги в напрямку України та зміцненню логістичних зв’язків між Україною та Євросоюзом, що загалом підсилюватиме європейську безпеку та оборону.

Єврокомісія також пропонує запросити Україну, Молдову та країни ЄЕЗ як спостерігачів у Групі з питань військового транспорту та мобільності, щоб використати їхній реальний бойовий досвід і одночасно підготувати Україну до майбутнього членства в ЄС.