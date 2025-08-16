Трамп скасував намір запровадити проти Росії жорсткі санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що немає потреби думати про санкційний тиск на Росію через відмову припинити вогонь в Україні після того, що відбулося на Алясці - а саме саміту глави держави з кремлівським диктатором Путіним.

Як пише CNN, республіканець додав, що може повернутися до цієї теми через два чи три тижні, але точно не зараз.

За словами Трампа, і Путін, і Володимир Зеленський хочуть, щоб він був присутнім на майбутній зустрічі між Україною та Росією. Президент США пообіцяв, що приїде, і висловив впевненість, що мир буде погоджено "досить швидко".

При цьому Трамп вперше відкрито визнав, що його передвиборча обіцянка про припинення війни в Україні за 24 години була помилкою. Він "думав, що це буде найлегший конфлікт для вирішення, але виявилося, що він найважчий".