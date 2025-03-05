Нацспротив: Китай може вести перемовини з РФ щодо участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України

Китай може вести перемовини з Росією щодо можливості отримання бойового досвіду для своїх військових на ТОТ України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Китайські посланці неодноразово були помічені на тимчасово окупованій території. Китай та РФ продовжують вести спільну роботу щодо поглиблення співпраці”, - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву зазначили, що Китай бажає отримати бойовий досвід на прикладі того, як це робить КНДР.