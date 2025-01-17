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В Одесі затримали чергового коригувальника, який для конспірації видавав себе за жінку

Маскуючись під жіночим одягом, він фотографував військові об’єкти і фіксував їхні координати.

В Одесі затримали чергового коригувальника, який для конспірації видавав себе за жінку
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного ймовірного російського агента на Одещині. За даними слідства, зловмисник коригував ракетно-дронові удари Росії по місцевих локаціях Сил оборони, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, фігурантом виявився 26-річний місцевий безробітний, якого ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку «легких» заробітків.

Для конспірації агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Маскуючись під жіночим одягом, він фотографував військові об’єкти і фіксував їхні координати.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення нової серії повітряних атак по Одещині.

СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. 

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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