В Одеській області є поранений внаслідок атаки

Унаслідок російського ракетного удару постраждала Одеська область. Поранено одну людину.

В Одеському районі пошкоджено шість житлових приватних осель. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались. В Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків", – сказав він.

Фото: Олег Кіпер у Telegram наслідки атаки

Фото: Олег Кіпер у Telegram

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару була чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.