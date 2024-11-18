Росія атакувала Одесу. Загинули 8, поранені 39 людей (доповнено)

Сьогодні, 18 листопада, російські терористи атакували Одесу. Відомо про вісім загиблих та 39 поранених. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

Серед загиблих – медики, правоохоронці, цивільні. Поранені четверо дітей: їм 7, 10 і двом по 11 років. Вони госпіталізовані у середньому стані. Також ушпиталили 30 дорослих, з них троє важкі, навів оновлені дані Кіпер.

За даними Повітряних сил, ворог атакував балістичною ракетою. ЇЇ вдалося збити, але навіть у збитому вигляді російська зброя спричинила руйнування.

"Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки", – повідомили в Силах оборони.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: Офіс генпрокурора Tg Наслідки удару

Фото: тг-Геннадій Труханов наслідки обстрілу Одеси, 18 листопада

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Наслідки удару

За словами Труханова, ворог спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності.

Український президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкоджено паркову, багатоповерхівку, університет та адміністративну будівлю.

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу", – сказав він.

Одеська область зазнала атаки і під час вчорашнього комбінованого удару ворога.