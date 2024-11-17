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Армія РФ атакувала Миколаїв "Шахедами": одна людина загинула, шестеро постраждали

Серед поранених двоє дітей.

Армія РФ атакувала Миколаїв "Шахедами": одна людина загинула, шестеро постраждали
Наслідки дронової атаки на Миколаївщині
Фото: Сили оборони півдня України

Війська РФ атакували Миколаїв дронами, є загибла та шестеро поранених внаслідок ударів.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"17 листопада з 04:30 ворог декількома хвилями атакував місто дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136". Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей", — повідомив він.

  • У Києві внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Поранено одну жінку, ще одній надали допомогу.
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