Армія РФ атакувала Миколаїв "Шахедами": одна людина загинула, шестеро постраждали

Війська РФ атакували Миколаїв дронами, є загибла та шестеро поранених внаслідок ударів.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"17 листопада з 04:30 ворог декількома хвилями атакував місто дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136". Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей", — повідомив він.