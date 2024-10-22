Генпрокурор Костін подав у відставку

Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про своє звільнення з посади.

Його заяву поширила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Костін зіслався на засідання РНБО щодо фальшивих інвалідностей серед посадовців державних органів влади.

«Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність», - зауважив Костін.

Він додав, що «в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора».