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Армія РФ атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе

Ворог продовжує терор Дніпропетровської області.

Армія РФ атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе
обстріли Нікопольського району
Фото: Сергій Лисак

Нікопольський район Дніпропетровщини знову опинився під ворожим ударом. Впродовж дня армія РФ 10 разів атакувала територію Нікопольського району.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Нікополь, Марганець та Покровську громаду.  Впродовж дня ворог здійснив 10 атак. 

Внаслідок обстрілів пошкоджені 3 приватні будинки. Минулося без загиблих і постраждалих.

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