Армія РФ атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе

Внаслідок обстрілів пошкоджені 3 приватні будинки. Минулося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район Дніпропетровщини знову опинився під ворожим ударом. Впродовж дня армія РФ 10 разів атакувала територію Нікопольського району.

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