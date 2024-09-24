Ворог знову б’є КАБами по Харкову, – Терехов

Вдень 24 вересня ворог знову почав завдавати ударів КАБами по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні”, – написав мер.

Він додав, що наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста. Будьте обережні - у повітрі ще є КАБи.

Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі.

За даними Синєгубов, кількість постраждалих збільшилася до пʼяти. Люди знаходяться під завалами. У одну з багатоповерхівок - пряме влучання.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, зокрема керованими авіабомбами (КАБами). Так, ввечері 21 вересня армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку Шевченківського району Харкова. Внаслідок удару 21 людина постраждала.