Окупанти агітують школярів Старобільська йти у армію, - Центр нацспротиву

Росіяни обіцяють школярам заробіток понад 2 млн російських рублів у рік та повний соціальний пакет.

Росіяни поширюють листівки із закликами вступати до армії Росії у школі тимчасово окупованого Старобільська Луганської області.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Окупанти маніпулюють свідомістю дітей, подаючи війну як почесний обов’язок і шлях до героїзму. Вони нав’язують ідею, що участь у війні — це можливість “захищати батьківщину”, приховуючи реальну мету — використовувати молодь як гарматне м’ясо в агресивній війні проти України”, - йдеться у повідомленні.

Росіяни обіцяють школярам заробіток понад 2 млн російських рублів у рік та повний соціальний пакет, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони РФ.