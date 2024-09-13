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Окупанти агітують школярів Старобільська йти у армію, - Центр нацспротиву

Росіяни обіцяють школярам заробіток понад 2 млн російських рублів у рік та повний соціальний пакет.

Окупанти агітують школярів Старобільська йти у армію, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованому Старобільську школярів агітують йти на війну (ілюстративне фото)
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни поширюють листівки із закликами вступати до армії Росії у школі тимчасово окупованого Старобільська Луганської області.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Окупанти маніпулюють свідомістю дітей, подаючи війну як почесний обов’язок і шлях до героїзму. Вони нав’язують ідею, що участь у війні — це можливість “захищати батьківщину”, приховуючи реальну мету — використовувати молодь як гарматне м’ясо в агресивній війні проти України”, - йдеться у повідомленні.

Росіяни обіцяють школярам заробіток понад 2 млн російських рублів у рік та повний соціальний пакет, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони РФ. 

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  • Російська влада до кінця цього навчального року планує подвоїти кількість учнів у школах з військовою підготовкою на ТОТ України. 
  • На тимчасово окупованій Росією території Луганської області скасували пільги для школярів та студентів.
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