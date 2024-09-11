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ЄС готовий відмовитися від російського газу, - єврокомісарка з питань енергетики

Залежність від російського газу за три роки зменшилась втричі.

ЄС готовий відмовитися від російського газу, - єврокомісарка з питань енергетики
Кадрі Сімсон
Фото: скриншот відео

Європейський союз значно зменшив залежність від російського газу і продовжує рух в бік відмови від газу, який надходить з РФ.

Про це заявила європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

“Раніше ми щороку імпортували з Росії 150 мільярдів кубометрів газу, а зараз менше 50. Наша залежність від Росії впала з 45% у 2021 році до 15% минулого року”, - сказала єврокомісарка.

Кадрі Сімсон зауважила, що газосховища ЄС досягли цільового показника заповнення на 90% 19 серпня, за кілька тижнів до законодавчого терміну 1 листопада.

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Крім того, європейці з 2022 до 2024 року зменшили своє споживання газу на 18%. Це перевищує мету, яку спочатку поставили перед собою в ЄС.

“Ми залишаємося повністю відданими завершенню поступової відмови від російського газу, що може бути зроблено, не ставлячи під сумнів енергетичну безпеку постачання Європи. Як перший крок, разом з державами-членами ми готувалися до завершення угоди про транзит газу через Україну. Ми це робимо вже кілька місяців. Ми почали готуватися два роки тому. ЄС готовий жити без цього російського газу, який надходить через український транзит”, - наголосила Сімсон.

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