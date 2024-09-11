Армія РФ атакувала прикордоння Сумщини, є поранений

Російські окупанти обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок артобстрілу поранень зазнав мирний житель.
Про це повідомила в.о. Краснопільської громади Ірина Юхта, пише Суспільне.
"Близько 11:00 був артилерійський обстріл села Мезенівка Краснопільської громади. поранення дістав чоловік 1976 року народження. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", — ідеться у повідомленні.
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