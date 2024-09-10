Понад десяток регіонів РФ опинилися під атакою дронів (доповнено)

Про вибухи повідомляють на південних околицях Москви.

Для російських регіонів ніч видалася тривожною: у чималій кількості областей місцева влада повідомила про загрозу ударних безпілотників.

Потужні вибухи було чути у Брянську. Губернатор заявив, що лише за годину сили російської ППО нібито ліквідували 21 БПЛА.

Про звуки, які нагадують роботу засобів протиповітряної оборони, повідомляють місцеві жителі у південних околицях Москви.

Також безпілотники зафіксовані у Бєлгородській, Брянській, Курській, Воронезькій, Тульській, Орловській, Калузькій, Смоленській, Тамбовській, Липецькій областях та Краснодарському краї.

Доповнення 3:22 : атаку на Москву підтвердив мер Сергій Собянін. Три аеропорти столиці окупантів закрито.