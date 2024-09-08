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Армія РФ атакувала енергооб'єкти у шести регіонах України, — Міненерго

Знеструмлювались підстанції.

Армія РФ атакувала енергооб'єкти у шести регіонах України, — Міненерго
Фото: Укренерго

За минулу добу російська армія атакувала енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міненерго. У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою

У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

У Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет, Його було знешкоджено.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишається без електропостачання 531 населений пункт.

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