В областях застосували превентивні відключення через масовану атаку ворога (доповнено)

Міністр енергетики Герман Галущенко попередив про превентивні відключення через масовану атаку ворога.

Про це він написав у фейсбуці.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", – йдеться у повідомленні.

Українців закликають слідкувати за офіційними повідомленнями і перебувати до відбою в укриттях.

В Укренерго повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.