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В областях застосували превентивні відключення через масовану атаку ворога (доповнено)

Українців закликають слідкувати за офіційними повідомленнями. 

В областях застосували превентивні відключення через масовану атаку ворога (доповнено)
Фото: тн-канал Дмитра Живицького

Міністр енергетики Герман Галущенко попередив про превентивні відключення через масовану атаку ворога.

Про це він написав у фейсбуці.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", – йдеться у повідомленні. 

Українців закликають слідкувати за офіційними повідомленнями і перебувати до відбою в укриттях. 

В Укренерго повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.

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