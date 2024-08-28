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Внаслідок російського удару по Куп’янську травмовано 14 людей

Серед них - троє поліцейських.

Внаслідок російського удару по Куп’янську травмовано 14 людей
Внаслідок російського удару по Куп’янську травмовано 14 людей
Фото: Пресслужба Нацполіції

Сьогодні вдень, 28 серпня, росіяни вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, попередньо, ФАБ-500.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

“Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків”, - розповіли в поліції.

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Також обстрілом були пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі, в одному з будинків зайнялася пожежа. 

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Триває розбір завалів.

  • За минулу добу на Харківщині через російську агресію загинув чоловік. 23 особи постраждали.
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