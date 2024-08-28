Внаслідок російського удару по Куп’янську травмовано 14 людей

Сьогодні вдень, 28 серпня, росіяни вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, попередньо, ФАБ-500.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

“Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків”, - розповіли в поліції.

Також обстрілом були пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі, в одному з будинків зайнялася пожежа.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Триває розбір завалів.