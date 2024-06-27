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Росія обстріляла район житлової забудови Харкова, є поранені (оновлено)

Попередньо постраждав гуртожиток одного з місцевих вишів.

27 червня після обіду Росія атакувала Харків. Під обстріл потрапив Київський район обласного центру.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, удар припав на район житлової забудови.

"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - додав міський голова.

Оновлення 16.54. Синєгубов заявив, що за інформацією медиків екстреної допомоги, є четверо постраждалих.

"Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки - гостра реакція на стрес", - повідомив голова ОВА і додав, що у ще двох осіб - теж гострі реакції на стрес.

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