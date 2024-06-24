США 25 червня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Посол України в США Оксана Маркарова уточнила, що Вашингтон змінив послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у межах програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Києву.