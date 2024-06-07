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Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку, – Генштаб

Також дещо активізувалися російські окупанти на Куп’янському напрямку.

Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку, – Генштаб
Фото: Telegram/Zelenskiy

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 34. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Сили оборони стримують ворожі атаки. На цей час триває 16 боєзіткнень вздовж всієї лінії фронту, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації продовжує потерпати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. З початку доби від підступних артударів терористів постраждали Павлівка – з напрямку  Новий Путь (рф), Водолаги – зі сторони Обуховки (рф), Катеринівка – з Комсомольского (рф) та Бачівськ – з Троєборного (рф).

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.  З Белгорода (рф)  ворог наніс два удари з використанням чотирьох КАБів по Липцях. В районі населеного пункту Тихе триває бій.

Дещо активізувалися російські окупанти на Куп’янському напрямку. Від початку доби тут відбулося вже шість боєзіткнень в районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки.  Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають. Втрат позицій не допущено. 

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три наступальні дії поблизу Тернів, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Новосадового та Ямполя ворог продовжує атакувати. 

На Покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій.  Від початку доби окупанти  вже 11 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Три ворожі атаки українські воїни успішно відбили вісім ще тривають. 

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже три наступальні дії російських військ поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Ще три боєзіткнення продовжуються.  

На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи неподалік Роботиного.  Один бій ще триває.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога.

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