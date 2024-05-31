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У Харкові росіяни влучили у п'ятиповерхівку, є загиблі (оновлено)

Місто знову потерпає від обстрілів балістичними ракетами.

У Харкові росіяни влучили у п'ятиповерхівку, є загиблі (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: МВС

Ворог обстріляв Харків балістичною зброєю. За інформацією мера Ігоря Терехова, було зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок. 

Як пише голова Харківської обласної військової адміністрація Олег Синєгубов, на місці обстрілу виникла пожежа. Під завалами споруди можуть перебувати люди. Станом на 1:30 відомо про 13 постражалих, є двоє загиблих. Ліквідація наслідків і пошукова операція тривають.

За словами Ігоря Терехова, окупанти знову застосували тактику повторних ударів.

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