У Харкові росіяни влучили у п'ятиповерхівку, є загиблі (оновлено)

Ворог обстріляв Харків балістичною зброєю. За інформацією мера Ігоря Терехова, було зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Як пише голова Харківської обласної військової адміністрація Олег Синєгубов, на місці обстрілу виникла пожежа. Під завалами споруди можуть перебувати люди. Станом на 1:30 відомо про 13 постражалих, є двоє загиблих. Ліквідація наслідків і пошукова операція тривають.

За словами Ігоря Терехова, окупанти знову застосували тактику повторних ударів.