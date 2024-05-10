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Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий

Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий
ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Близько 3:20 за київським часом міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережах повідомив про вибухи в місті. Окупанти влучили у приватний будинок, сталося займання. 

Інформацію про пошкодження житлової забудови підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що під атакою також опинилися Дергачі Харківського району.

У самому Харкові внаслідок обстрілу виявили одного постраждалого. На місці влучання працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки. 

Про характер атаки офіційної інформації не надходило, проте моніторингові групи повідомляли про балістичну загрозу. 

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