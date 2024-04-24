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У Харкові окупанти поцілили балістикою у житловий комплекс

Мер стверджує, що попередньо росіяни використали ракету С-300.

У Харкові окупанти поцілили балістикою у житловий комплекс
ілюстративне фото
Фото: Харківська ОДА

Росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги у місті лунали вибухи.

Як повідомив мер Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram, окупанти завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. За попередніми даними, було використано ракету C-300. 

Станом на 1:30 за київським часом відомо про двох постраждалих, які мають осколкові поранення. Їм надають допомогу лікарі. Пошуково-рятувальна операція триває, на місці працюють усі екстрені служби. Загроза обстрілу наразі минула, Повітряні Сили дали відбій тривоги.

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